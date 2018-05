ProSieben Maxx fragt die Zuschauer, was sie sehen wollen

Für den Anime-Freitag beim Spartensender ProSieben Maxx ist jetzt der Zuschauer gefragt. Mit einer Onlineumfrage können die Fans entscheiden, welcher Film als nächstes gesendet wird.



Jetzt wird der Zuschauer zum Programmplaner: Mittels Online-Voting wird seit vorgestern bestimmt, welcher Animefilm den begehrten Platz am Freitagabend zur Primetime einnimmt. Zur Auswahl stehen unter anderem Bleach, Detektiv Conan, Evangelion, Naruto und One Piece. Auch auf der Facebook-Seite lädt Maxx zu Vorschlägen ein.