ProSieben Maxx setzt auf noch mehr Anime

ProSieben Maxx setzt im neuen Jahr verstärkt auf Anime-Serien. Schon vor einiger Zeit gab der Sender bekannt, dass der Programmblock "Anime Action" ausgeweitet werden soll und ab dem 5. Dezember von 13.10 Uhr bis 20.15 dauern wird. Im Januar wird jetzt allerdings nochmal verlängert. Ab 12.40 Uhr kommt eine neue Serie hinzu.