ProSieben Maxx zeigt Basketball-Europacup ab Oktober

Mit der NFL konnte ProSieben Maxx sein Publikum schon überzeugen. Ab Mitte Oktober soll der nächste US-Sport für gute Quoten sorgen. Dann zeigt der Sender den Eurocup im Basketball live.



Ab Mitte Oktober kommen bei ProSieben Maxx Basketball-Fans auf ihre Kosten. Dann stellt der Sender mittwochs den Live-Ausstrahlungen des Basketball Eurocups die Primetime zur Verfügung. Am 12. Oktober 2016 beginnt die euopäische Saison der Korbjäger mit der Partie ALBA Berlin gegen Montakit Fuenlabrada aus Spanien. Tip-Off ist um 19.45 Uhr.