ProSieben Maxx zeigt neues Sportmagazin

"Maxxsports.ran am Sonntag" ist die neue Show für ProSieben Maxx-Zuschauer. Das Magazin informiert über Boxen, Fußball, eSports und die NFL.



Am Sonntag fällt der Startschuss für das neue Sportmagazin von ProSieben Maxx. "MAXXsports.ran am Sonntag" wird Sportfans die wichtigsten Informationen über Ligen, Sportler und Veranstaltungen präsentieren. Erweitert wird das Angebot durch eine interaktive Komponente.