ProSieben: Neue Comedy-Show mit Oliver Polak

Ein Gastgeber, der nichts ahnt und ein Buzzer als Rausschmeißer - das sind die Hauptzutaten für "Applaus und Raus!", der neuen Comedysendung auf ProSieben.



ProSieben startet eine neue Show mit dem Comedian Oliver Polak. Das Besondere an der Show: Gastgeber Polak weiß überhaupt nicht, wer seine Gäste sind. Oliver Polak: "Meine Redaktion hält die Gästeliste so gut versteckt wie das Bernsteinzimmer!" Er bestimmt aber, wie lange ein Gast bleiben darf. Sobald Polak auf den Buzzer drückt, muss der Gast die Bühne verlassen und der nächste Gesprächspartner nimmt Platz.