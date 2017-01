ProSieben: Neue Crime-Serie mit Bradley Cooper

ProSieben startet mit einer großen Blockbuster-Adaption in die neue Serien-Saison. In der Crime-Serie "Limitless" spielt Bradly Cooper nicht nur eine Nebenrolle, er ist auch Executive Producer.



Nach zwölf Stunden Genialität folgt der heftiger Kater: In der neuen Crime-Serie "Limitless" bei ProSieben braucht Brian (Jake McDormand) eine Droge, um seinen Verstand zu erweitern und komplizierte Kriminalfälle zu lösen. Nach zwölf Stunden lässt die Wirkung von "NZT-48" allerdings nach und der Kater beginnt.