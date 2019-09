ProSieben: Neue Familienshow live aus den Wohnzimmern der Nation

ProSieben lässt bei einer neuen Samstagabend-Show künftig Familien gegeneinander antreten - wie zuletzt beim Sommer-Erfolg "The Masked Singer mit den Moderatoren mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen.



Am 12. Oktober startet "Die Live-Show bei dir zuhause" mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Darin treten zwei Familien - auf offener Straße oder im heimischen Wohnzimmer - in den Wettkampf, wie der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte: "Opa gegen Enkel, Mütter gegen Väter, Töchter gegen Söhne." Sie sollen sich in Sport- und Geschicklichkeitsspielen messen.