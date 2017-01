ProSieben: Neuer Sendeplatz für "Circus Halligalli"

Die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt wechselt bei ProSieben auf den Dienstagabend. Montags laufen ab Februar US-Sitcoms im Spätprogramm des Privatsender.



Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben schon so manchen Wechsel zusammen durchgemacht. Von MTV zu ZDFneo - und dann zu ProSieben - stets blieben sie Seite an Seite. Immer mit dabei auch Sidekick Palina Rojinski, die sich mittlerweile mit Filmrollen und Moderationen wie "The Big Surprise" auch alleine einen Namen in der TV-Landschaft gemacht hat.