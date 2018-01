ProSieben: Noch mehr Zeit für Heidi Klums "Topmodel"

ProSieben schenkt Heidi Klum mehr Sendezeit für ihre Casting-Show "Germany's Next Top Modell".



Mehr nervenaufreibende Shootings, mehr Zickenkrieg und eine noch fiesere Heidi Klum: Das erwarten die "GMNT"-Fans von der nächsten Staffel der Casting-Show. Damit die dünnen Mädchen mit dem dicken Traum von der Modell-Karriere noch besser vorgeführt werden können, gibt ProSieben Heidi und ihren Mitjuroren nun mehr Sendezeit.