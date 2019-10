ProSieben Programmänderung: Freie Sendezeit für Joko und Klaas

Niemand weiß, was kommt: Gestern gewannen Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber ProSieben – heute dürfen sie 15 Minuten live zur Primetime machen, was sie wollen. Aufgrund dessen verschiebt sich die neue Folge von "9-1-1 Notruf L.A." nach hinten.



Der erneute Sieg gegen ihren Arbeitgeber ProSieben verschafft Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf heute 15 Minuten volle Freiheit zur besten Sendezeit.