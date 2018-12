ProSieben: Rumänische Arbeiter leiden auf Berlins Baustellen

Wie viel Zwangsarbeit gibt es in Deutschland wirklich? ProSieben-Reporter Thilo Mischke ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis ist in "Uncovered" zu sehen.



"Das sieht aus wie eine Notunterkunft in einem Kriegsgebiet", sagt Thilo Mischke. Der ProSieben-Reporter spricht von einer Unterkunft für rumänische Bauarbeiter in Berlin. Diese hat er für seine neuste "Uncovered"-Reportage besucht, die am morgigen Dienstag (18. Dezember) bei ProSieben zu sehen ist.