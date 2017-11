ProSieben: "Schlag den Henssler" geht in zweite Runde

Am Samstagabend steht TV-Koch Steffen Henssler zum zweiten Mal für seine Samstagabendshow "Schlag den Henssler" vor der Kamera. Gespielt wird um eine halbe Million Euro.



Das Publikum hat in der Hand, gegen wen Steffen Henssler am Samstag, dem 4. November um 20.15 Uhr auf ProSieben antritt. In seiner Samstagabendshow spielt er in Geschicklichkeits-, Wissens- und Sportspielen live um eine halbe Million Euro.