ProSieben-Show "Get the F*ck out of my House" mit 2. Staffel

Es wird noch kleiner! Noch enger! Und noch anstrengender bei der zweiten Staffel von "Get the F*ck out of my House" auf ProSieben.



100 Menschen für einen Monat in einem Haus, das eine Grundfläche von 63 qm hat - kann das gut gehen? Die TV-Show "Get the F*ck out of my House" macht genau das zu ihrer Grundlage und winkt mit 100 000 Euro für denjenigen, der als Letzter das Haus verlässt. Zu sehen ist das Ganze mit geplanten fünf Folgen ab 9. April, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.