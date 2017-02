ProSieben: "The Noise of Germany" als "Die beste Show der Welt"?

Im Rahmen der ProSiebenSat.1-Show "Die beste Show der Welt" suchen Joko & Klaas genau das. Ob Klaas mit der Musik-Show "The Noise of Germany" richtig liegt, ist die andere Frage.



Mit "Die beste Show der Welt" befinden sich Joko und Klaas bei ProSieben auf der Suche nach dem perfekten Show-Konzept für die Abendgestaltung. Im Rahmen dieser Show präsentieren sie in acht eigenständigen Shows ihre Vorschläge und die Zuschauer im Publikum entscheiden letztlich über den Erfolg oder den Misserfolg einer Show. Die beiden präsentieren ihre Shows immer abwechselnd. Wer am Ende das Publikum mit seiner Show-Idee überzeugen kann, erhält den echten Deutschen Fernsehpreis und darf sich damit rühmen, "Die beste Show der Welt" gefunden zu haben.