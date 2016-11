ProSieben: "Uncovered" erhält zweite Staffel

ProSieben hält auch 2017 an seiner Doku-Reihe "Uncovered" fest. Das Format mit moderner Präsentation journalistischer Inhalte darf sich über eine zweite Staffel freuen.



ProSieben setzt weiter auf Wissen. Die Doku-Reihe "Uncovered" konnte bereits in diesem Jahr überzeugen und kehrt damit auch 2017 wieder auf die Bildfläche zurück. Mit dabei ist dann natürlich wieder Reporter Thilo Mischke, der die Reihe gemeinsam mit seiner Firma "partizipzwei - Bewegtbildproduktion" für ProSieben umsetzte.