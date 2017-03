ProSieben-Völkerballmeisterschaft: Moderation steht fest

Im April lässt ProSieben die Prominenz zur "großen ProSieben Völkerball Meisterschaft" antreten. Neben den Teilnehmern stehen nun auch die Moderatoren der Samstagabend-Show fest.



Wenn am Samstag, den 1. April, "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" ansteht, dann führen Thore Schölermann ("The Voice of Germany") und Viviane Geppert ("red") als Moderatorenteam durch den Abend. Sie kommentieren für die Zuschauer im Gerry Weber Stadion, vor allem aber auch für all jene, die das Turnier vom Sofa aus verfolgen, den Abend. Der Startschuss fällt um 20.15 Uhr.