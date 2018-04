ProSieben: Webshow "Post-OP" begleitet "Grey's Anatomy"

Zum Start der 14. Staffel "Grey's Anatomy" können Fans der Arztserie online auch den Achtteiler "Post-OP" anklicken. Nutzer bekommen damit einen Einblick hinter die Kulissen im Grey Sloan Memorial Hospital.



Moderator Gordon James ist ab 24. April in der Webshow "Post-OP" zu sehen. Immer einen Tag vor der Ausstrahlung der neuen Folgen von "Grey's Anatomy" empfängt er Gäste aus der Welt der Krankenhaus-Serie. Laut Sender ProSieben soll es für die Fans damit auf der Website des Senders Einblicke hinter die Kulissen geben.

Demnach wird James mit dem Cast, Produzenten und Drehbuchautoren über ihre Arbeit am Set sprechen. "Grey's Anatomy" wurde erstmals 2005 in den USA ausgestrahlt. Seit dem gibt es immer wieder neue Geschichten rund um das fiktive Krankenhaus.



Die Free-TV-Premiere der 14. Staffel "Grey's Anatomy" zeigt ProSieben ab Mittwoch, dem 25. April, um 20.15 Uhr. Wöchentlich gibt es am Tag zuvor "Post-OP" bei ProSieben.