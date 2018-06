ProSieben baut das Programm um

Da wird geschoben, platziert und produziert: ProSieben will neu sein. Zu dem Umbau des Programms gehören Blockbuster, Shows, und lokale Produktionen.



Nach den ersten fünf Monaten des Jahres zieht ProSieben ein Resümee. Senderchef Daniel Rosemann zeigt sich zufrieden, auch im Hinblick auf alles bevorstehende: "Das ProSieben in der Saison 2018/2019 wird frischer, innovativer, anders. Man kann sagen, dass wir ein neues ProSieben gebaut haben."