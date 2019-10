ProSieben befördert Plastikmüll-Report in die Primetime

Der "Green Seven Report: Save the Oceans" wird von ProSieben in die Prime Time. Er läuft nächste Woche im Rahmen einer ganzen Themenwoche.



Am Mittwoch, 16. Oktober, setzt ProSieben um 20.15 Uhr im Rahmen der elften "Green Seven Week" ein Ausrufezeichen für Umweltschutz und strahlt die Reportage "Green Seven Report: Save The Oceans - Das Plastikexperiment" aus. Ursprünglich war die Sendung für Sonntag, den 20. Oktober, geplant.

Nun zeigt ProSieben die Reportage kurzfristig zur besten Sendezeit in der Primetime, am Mittwoch, den 16. Oktober, um 20.15 Uhr. Zum insgesamt elften Mal macht ProSieben mit der "Green Seven Week" ein Umwelt-Thema zum Programmschwerpunkt.



Die Themenwoche läuft vom 14. bis 20. Oktober.