ProSieben berichtet über Oscar-Nacht

In der Nacht auf den 5. März ist es wieder soweit: In Los Angeles werden die Oscars verliehen. Mittlerweile schon wie gewohnt, ist ProSieben auch dieses Jahr wieder live dabei.



ProSieben berichtet auch in diesem Jahr ausführlich über die Verleihung der Oscars. Der begehrte Filmpreis wird am Sonntag (4. März/Ortszeit) von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas) in Los Angeles für die besten Leistungen der Produktionen des Vorjahres überreicht.