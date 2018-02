ProSieben feiert gelungene Super-Bowl-Premiere

Mit überaus zufriedenstellenden Zahlen hat ProSieben ein erstes Fazit seiner Super-Bowl-Premiere gezogen. Highlights des Mega-Sportevents sind noch an diesem Montagabend bei ProSieben Maxx zu sehen.



Spannend ging es zu in der Nacht - Mit 41:33 besiegte der Underdog Philadelphia Eagles den Titelverteidiger New England Patriots und schrieb Geschichte. Noch nie konnten die Eagles zuvor den Titel gewinnen. ProSieben erzielt mit dem ersten Teil des Spiels im Schnitt sehr gute 36,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.