ProSieben hievt NFL-Halbfinale ins Hauptprogramm

Mit dem Super Bowl steht im Februar das Highlight der aktuellen Football-Saison an. Zuvor muss aber erst noch entschieden werden, wer sich überhaupt messen darf. ProSieben überträgt die beiden Halbfinalspiele live.



Ende Januar werden vier Teams darum kämpfen, in den Super Bowl einzuziehen, doch nur zwei von ihnen kommen weiter. Die Halbfinals laufen am 21. Januar ab 20.40 Uhr auf ProSieben zur besten Sendezeit. Zuvor gibt es schon ab 19.05 Uhr ein Warmup-Programm mit den "20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl".