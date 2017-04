ProSieben holt 3. Staffel "Gotham" im Mai ins Programm

"Batman"-Fans können sich auf den Mai freuen, denn dann holt ProSieben die neuen Folgen von "Gotham" ins deutsche Fernsehen. Dem Pay-TV-Start folgt kurz darauf auch die Free-TV-Premiere.



Im Wonnemonat Mai dürfen sich Fans von US-Serien bei ProSieben vor allem auf den Dienstag freuen, denn neben der Erstausstrahlung der neuen Folgen von "Grey's Anatomy" und "Supergirl" wird es ab 17. Mai auch den Start der neuen Staffeln von "Gotham" und "Legends of Tomorrow" zu sehen geben.