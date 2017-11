ProSieben in Concert: P!NK vor 500 Fans

Der Privatsender ProSieben hat für Rockpop-Fans etwas ganz Besonderes im Angebot: Sängerin P!NK tritt auf einem exklusiven Event vor nur 500 Fans auf. Die Tickets können allerdings nur gewonnen und nicht gekauft werden.



Am 9. Dezember tritt US-Star P!NK vor gerade einmal 500 Leuten auf. Ihr wohl kleinstes Konzert des Jahres wird exklusiv von ProSieben veranstaltet. Die Tickets für "ProSieben in Concert" werden jedoch nicht teuer verhökert, sondern über prosieben.de/pink verlost. Dafür braucht es lediglich eine kostenlose Registrierung für den 7Pass.