ProSieben in der Klemme: Was kommt nach "Big Bang Theory"?

"The Big Bang Theory" hat ProSieben über viele Jahre als Aushängeschild gedient, doch mit dem großen Finale beginnt die Uhr zu ticken. Was kommt dann? Eins scheint sicher: Nichts aus eigener Kraft.



"Penny! Penny! Penny!..." - War Sheldons energisches Klopfen bei seiner Nachbarin Penny vor zwölf Jahren noch ein Grund den Kopf zu schütteln, ist es mittlerweile zu einem lieb gewonnenen Running Gag geworden, der Fans mindestens zum Schmunzeln bringt. Und so wie Sheldons Marotten zu einem Aushängeschild für "The Big Bang Theory" geworden sind, so ist die Serie über die Jahre auch zum Gesicht von ProSieben geworden. Seit Anfang an ist der deutsche Privatsender mit dabei, wenn die vier Nerds versuchen, mit den "Normalen" und vor allen den Frauen zurechtzukommen. Es ist eine erfolgreiche Langzeitbeziehung, die die Darsteller zu Megastars machte und Prosieben gute Quoten in der jungen Zielgruppe bescherte. Doch nun tickt die Uhr.