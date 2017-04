ProSieben lässt Topmodels weiter laufen und laufen

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich die deutsche Lizenz für "Germany's Next Topmodel" für mehrere Staffeln gesichert. Die Mädchen werden also laufen und laufen und laufen.



Schon seit elf Jahren flimmern in Deutschland dünne Mädchen über den Fernsehbildschirm und werden vom Supermodel Heidi Klum nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Doch trotz aller Unkenrufe hat sich "Germany's Next Topmodel" zu einer festen Show-Größe bei ProSieben entwickelt. Gerade ist die zwölfte Staffel auf ProSieben immer am Donnerstagabend zu sehen.