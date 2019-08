ProSieben läutet finale Staffel von "The Big Bang Theory" ein

Ab dem 16. September geht die Serie um die Nerds um Sheldon in die letzte Runde. ProSieben zeigt die finale Staffel am Mad Monday um 20.15 Uhr von "The Big Bang Theory".



Für Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik) rückt der Traum vom Nobelpreis in greifbare Nähe. Die Sache hat aber einen Haken. Meldungen zu diesem Thema

Leonard (Johnny Galecki) möchte ein Kindheitstrauma bewältigen und geht auf Konfrontation mit seiner berechnenden Mutter. Seine Frau Penny (Kaley Cuoco) entwickelt sich weiter und macht nicht nur karrieretechnisch einen großen Schritt.



Prominente Unterstützung bekommen die Nerds in der finalen Staffel von "Star Trek"-Ikone William Shatner und "Buffy"-Kultdarstellerin Sarah Michelle Gellar, die Gastauftritte haben. Gleichzeitig beginnt am 16. September um 20.45 Uhr die zweite Staffel "Young Sheldon", bei der es erstmals Hinweise auf die Freunde von "The Big Bang Theory" gibt.



Ab 16. September gibt es auf ProSieben um 20.15 Uhr die zwölf Episode der zwölften Staffel "The Big Bang Theory" und um 20.45 Uhr die zehn neuen Folgen der zweiten Staffel "Young Sheldon".