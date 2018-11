ProSieben legt Start von finaler "Big Bang Theory"-Staffel fest

Ende mit Urknall: Nach epischen zwölf Spielzeiten schickte CBS die erfolgreichste Sitcom seit "How I Met Your Mother" in Rente. Auf ProSieben kann das deutsche Publikum bald erfahren, wie die Geschichte ausgeht.



Als kürzlich die Nachricht vom Ende der deutschen Ur-Soap um das Leben in der "Lindenstraße" die Runde machte, herrschte mancherorts Ungläubigkeit, es setzte Protest – auch nach 33 Jahren.