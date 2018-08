ProSieben mit neuer Imagekampagne

Für die neue ProSieben-Kampagne hat die Sängerin Rita Ora einen ihrer Songs in die Senderhymne "We love to entertain you you you!" umgedichtet.



Der erste Spot des neuen ProSieben-Markenauftritts ist diesen Donnerstag, den 23. August, um 17.55 Uhr, zu sehen. In den neuen Spots verfolgt man die bekannten Gesichter des Senders Joko, Klaas, Lena, Aiman, Viviane, Thore, Annemarie bei der selbstironisischen, schweißtreibenden Arbeit in der "Entertainment Factory". Meldungen zu diesem Thema

ProSieben baut HbbTV-Angebot um

Netflix testet Trailer zwischen Episoden

Weniger Werbung für Spotify-Nutzer

Dazu spielt Musik von Warner-Music-Künstlerin Rita Ora. Für ProSieben hat sie ihren Superhit "Girls" auf den bekannten Kampagnensong "We Love to Entertain You You You!" umgemünzt. Der Premierenspot bringt es auf eine Länge von insgesamt 50 Sekunden.



Bis zum Ende des Jahres werden mehr als 150 Werbe-Elemente für das neue ProSieben stehen - maßgeschneidert für TV, online auf prosieben.de, die ProSieben-App sowie für den Auftritt in den sozialen Netzwerken. In weiteren Phasen ergänzen neue Elemente bis ins Jahr 2019 alle Kampagnen von ProSieben.