ProSieben mit spontaner Programmänderung zu Ehren von Stan Lee

Am heutigen Dienstag macht die Nachricht vom Tod der Marvel-Ikone die Runde – und die Welt der Medien verneigt sich geschlossen. ProSieben geht noch ein Stückchen weiter und ändert spontan das Tagesprogramm.



Um dem Kreativgenie die letzte Ehre zu erweisen, wird bereits um 16.35 Uhr außerplanmäßig die Folge von "The Big Bang Theory" gezeigt, in der Comic-Fan Sheldon Cooper auf den Schöpfer seiner phantastischen Idole trifft. Natürlich verkörperte der für seine Gastauftritte in Filmen bekannte Stan Lee sich damals selbst.