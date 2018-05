ProSieben setzt "Young Sheldon" im Spätsommer fort

Das "Big Bang Theory"-Spin-off "Young Sheldon" läuft bereits seit Januar im deutschen Fernsehen. Seit Ende März pausiert die erste Staffel jedoch. Nun ist klar, wie lang die Sommerpause dauern wird.



Im September geht es für die Fans der "The Big Bang Theory"-Auskopplung "Young Sheldon" endlich weiter. Dann startet nämlich die zweite Hälfte der aktuellen, ersten Staffel im Free-TV bei ProSieben.