ProSieben sichert sich Rechte an "The Masked Singer"

Prominente aus allen Lebensbereichen buhlen künftig maskiert und mit pompösen Kostümen in der neuen Show um die Gunst der Jury - fliegen sie raus, werden sie enttarnt.



ProSieben zeigt die internationale Show in der Season 2019/2020 in Deutschland, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. Der Sender sichert sich die Rechte an dem EndemolShine-Format "The Masked Singer", der gerade in den USA auf Fox für ordentliche Quoten sorgt. Der Name der deutschen Show und Ausstrahlungstermine wurden bisher nicht genannt.