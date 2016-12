ProSieben sichert sich Rechte an spektakulärer Reality-Show

Bei "Get The Fuck Out Of My House" leben 100 Kandidaten in einem Einfamilienhaus. Wer übrig bleibt, gewinnt. ProSieben hat sich die Rechte an dem Format gesichert, das ein noch extremeres "Big Brother" verspricht.



ProSieben probiert sich an einer gewagten Reality-Show-Idee. Nach eigenen Angaben hat sich der Sender nämlich auf der Fernsehmesse Mipcom die Rechte am Format "Get The Fuck Out Of My House" gesichert. In der Show leben 100 Kandidaten in einem Haus, das eigentlich gerade mal Platz für eine Kleinfamilie bietet. Wer das Haus als letzter verlässt, gewinnt 100.000 Euro.