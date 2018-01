ProSieben startet neue Comedy-Show

Unter dem kreativen Titel "Die Comedy-Show" startet auf ProSieben eine neue Comedy-Show bei der das Publikum sogar mit raten kann.



ProSieben kämpft gegen sinkende Quoten, diesmal mit Humor. Deshalb startet ab 9. und 10. Februar, um 22:30 Uhr auf dem Sender eine neue Sendung. "Die Comedy-Show" läuft jeweils nach "Das Ding des Jahres".