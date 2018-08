ProSieben startet neue Samstagabendshow "Time Battle"

ProSieben startet am 25. August seine neue Samstagabendshow "Time Battle".



Die Moderation der neuen Show übernehmen Janin Ullmann (36) und Christian Düren (28), den Zuschauer schon aus dem Lifestyle-Magazin "taff" kennen. Für den 28-Jährigen ist es eine Premiere: Mit "Time Battle - Kämpf um Deine Zeit" moderiert er nach Angaben des Senders zum ersten Mal eine große Samstagabendshow.