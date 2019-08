ProSieben und kicker starten Fußball-Quiz

Der Bundesliga-Auftakt steht unmittelbar bevor – und während sich die Mannschaften auf dem Platz messen, können Fans in der "Quipp kicker Show" ihr Fußballwissen unter Beweis stellen und Geld gewinnen.



Das Live-Quiz startet am Samstag um 18 Uhr im Stream und wird auch an den Spieltagen der Champions League im Vorfeld der Begegnungen laufen.