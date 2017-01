ProSieben verlängert 2.Staffel von "Kiss Bang Love"

Im Februar startet bei ProSieben wieder die Dating-Show "Kiss Bang Love". Der Sender rechnet wohl wieder mit einem Erfolg. Die zweite Staffel soll nämlich zwei Folgen mehr bekommen.



Bei der ProSieben-Dating-Show "Kiss Bang Love" küsst ein Single zwölf andere Singles mit verbundenen Augen. Bis zu 14,2 Prozent Marktanteil bescherte dieses Konzept dem Münchner Sender im vergangenen Jahr mit der ersten Staffel des Formats. Kein Wunder, dass ProSieben die zweite Staffel sogar verlängert.