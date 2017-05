ProSieben zeigt Superhelden-Serien-Special

Da reibt sich der Comic-Fan genüsslich die Hände: In einem Cross-Over der Serien "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow" kämpfen alle Superhelden auf ProSieben Seite an Seite.



Am Mittwoch wartet auf Fans der DC-Superhelden ein echtes Highlight. ProSieben zeigt ab 22.10 Uhr hintereinander weg ein Dreifach-Special aus "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow". Jede Serie ist einmal am Zug, in allen drei Folgen geht es um eine Invasion von Aliens. Meldungen zu diesem Thema

Die sogenannten Dominatoren fordern Supergirl und Co. zum Kampf heraus und wenn das Schicksal von Central City auf dem Spiel steht, müssen schon alle Superhelden gemeinsam ihre Kräfte bündeln, um gegen die außerirdischen Invasoren bestehen zu können. Sogar der dunkle Bogenschütze Arrow wird ihnen zur Seite stehen.





Das morgige Cross-Over ist das erste seine Art, dass alle vier Serien (inkl. "Arrow") aus dem DC-Kosmos in einem Special miteinander vereint. Die Produzenten hatten zwar bereits einige derartige überschneidende Episoden verwirklicht, jedoch immer nur mit zwei Protagonisten.

