ProSieben zeigt US-Komödie "Playing It Cool"

Die US-amerikanische Romantik-Komödie von Regisseur Justin Reardon wird bei ProSieben das erste Mal im Free-TV laufen. In den Hauptrollen: Chris Evans und Michelle Monaghan.



ProSieben zeigt am 11. Oktober um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere der Romantik-Komödie "Playing It Cool". Chris Evans spielt darin einen Drehbuchautor, der Actionfilme schreiben will. Sein Agent Bryan (Anthony Mackie) möchte, dass er eine romantische Komödie schreibt.