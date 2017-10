ProSieben zeigt alle "Tribute von Panem"-Teile

Erstmals werden alle Teile "Der Tribute von Panem"-Reihe im Free-TV gezeigt. Der "Hunger Games"-Epos mit Jennifer Lawrence läuft im November auf ProSieben.



Schon am 1. November geht es mit dem ersten Teil "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" los, innerhalb von knapp zwei Wochen folgen die restlichen vier Episoden. Der vierte Teil ""Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" läuft dabei zum überhaupt ersten Mal im deutschen Free-TV. Die Endzeit-Geschichte kann sich mit 2,9 Milliarden Dollar, die eingespielt wurden, zweifellos als eine der erfolgreichsten Filmreihen des Jahrzehnts bezeichnen.