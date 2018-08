ProSieben zeigt eine Liebeserklärung an Michael Jackson

Am 29. August wäre der "King of Pop" 60 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag zeigt ProSieben nun die "Top 30" der "bewegendsten Geschichten seines Lebens". "We love: Michael Jackson": eine Liebeserklärung.



Es war kein 0815-Leben. Eine Kindheit im Scheinwerferlicht, ein gnadenloser Vater, eine Flucht nach Neverland, Schönheits-OP-Wahn, Gerichtsverfahren um Missbrauchsvorwürfe - und eine gigantische Musik-Karriere. Als Michael Jackson im Jahr 2009 starb, hatte er mit seinen 50 Jahren mehr erlebt als die meisten Menschen in 80 oder 90 Jahren. Der "King of Pop" hinterließ der Welt unglaubliche Geschichten.