ProSieben zeigt erstmals "Counter-Strike"-Turnier

Am Sonntag zeigt ProSieben zum ersten Mal eines der größten "Counter-Strike"-Events. Zuvor gab es bereits Übertragungen auf dem Spartensender ProSieben Maxx.



Zum ersten Mal zeigt auch der Mutter-Sender der ProSieben-Familie ein eSport-Turnier live, in diesem Fall den "Counter-Strike"-Wettstreit Intel Extreme Masters. Letztes Jahr wurde die Berichterstattung über das Spiel nach nur kurzer Zeit gestoppt - Grund war der Amoklauf in München.