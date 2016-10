ProSieben zeigt kurzlebige Thriller-Serie "Containment"

Ab Mittwoch zeigt ProSieben die Serie "Containment", in der sich eine Stadt mit dem Ausbruch einer Seuche und der darauffolgenden Abriegelung konfrontiert sieht.



Anfang Oktober wird es bei ProSieben ansteckend. Der Sender zeigt die erste und einzige Staffel der Serie "Containment", in der ein tödliches Virus ausbricht und die US-Stadt Atlanta abgeriegelt wird. Nachdem die Großstadt zur Quarantänezone erklärt wurde, versucht der Polizist Alex "Lex" Carnahan (David Gyasi) von außerhalb für Recht und Ordnung zu sorgen, während seine Freundin Jana (Christina Marie Moses) und sein bester Freund und Kollege Jake (Chris Wood) in der Quarantänezone feststecken.