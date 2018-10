ProSiebenSat.1, Axel Springer und Ströer am Tiefpunkt

Der Leitindex Dax stürzte heute auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Mittendrin im Aktien-Crash: Deutsche Medien- und Internetaktien. Axel Springer, ProSiebenSat.1 und Ströer haben heute ihr Jahrestief erreicht.



Sie befinden sich in einer Abwärtsspirale: Deutsche Medien- und Internetaktien. Der Leitindex Dax ist seit heute auf dem tiefsten Stand seit Ende 2016. Das berichtet "Meedia". Damit gerät beispielsweise ProSiebenSat.1 unter stärkeren Druck. Davon kann CEO Max Conze sicherlich ein Lied singen, seit er das Amt im Juni übernommen hat.