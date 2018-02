ProSiebenSat 1 Group zieht zuversichtlich in die Zukunft

Am Donnerstag wird der Medienkonzern ProSiebenSat 1 Group seine Zahlen für das vergangene Jahr präsentieren. Dies wird der letzte Arbeitstag für Thomas Ebeling sein.



Der Noch-Chef war in die Kritik geraten, als er sich bei einer Analystenkonferenz die eigene Fernsehzielgruppe als ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm bezeichnete.