ProSiebenSat.1: Investoren interessieren sich für Digitalsparte

ProSiebenSat.1 hat aktuell unverkennbare Probleme auf der Einnahmenseite. Vielleicht gerade deswegen interessieren sich nun einige Investoren für Teile der Digitalsparte des TV-Konzerns.



Nicht nur durch die neusten umstrittenen Aussagen von Chef Thomas Ebeling muss sich ProSiebenSat.1 scharfer Kritik ausgesetzt sehen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind trotzdem mindestens vier Investoren an einer Beteiligung zwischen 30 und 40 Prozent an der Digitalsparte des Medienunternehmens interessiert. Zu ProSieben Digital gehören unter anderem das Vergleichsportal Verivox und die Partnervermittlung Parship.