ProSiebenSat.1: Neues Logo und neue Homepage für Puls 4

Alles neu bei Puls 4: Neben einem neuen Logo verpasst die ProSiebenSat.1-Gruppe ihrem österreichischen Sender auch eine neue Internetpräsenz.



Der österreich-Ableger der ProsiebenSat.1-Gruppe Puls 4 präsentiert sich im neuen Design. Verantwortlich für das neue Markenbild ist Jan Hosa, Creative Director PULS 4: "Man könnte dabei einen Hauch "Retrochic" entdecken, was auch gewollt ist. Wir wollen den Menschen im Hier & Jetzt begegnen und gleichzeitig unsere Medien, Kanäle und Inhalte stetig dynamisch in die Zukunft entwickeln." Neben der neu designten Vier wurde auch die Internetpräsenz neu gestaltet. Der Relaunch bringt einen durchgängigen Livestream und eine neue Mediathek.