ProSiebenSat.1: Online-Dating sorgt für steigenden Umsatz

Dem Wachstums-Zwang wurde ProSiebenSat.1 auch im ersten Quartal 2017 gerecht. Dabei konnte sich die Mediengruppe erneut auf die TV-Werbung und ihr Digitalgeschäft verlassen, bei letzterem spielten besonders die neuerworbenen Online-Dating-Portale eine wichtige Rolle.



Wie in den letzten Jahren gewohnt kann ProSiebenSat.1 auch für das erste Quartal des Jahres positive Zahlen präsentieren und erneut auf Anstiege bei Umsatz und Gewinn verweisen. Beim Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Plus von 13 Prozent auf 910 Millionen Euro verzeichnet werden, der EBITDA stieg auf 188 Millionen Euro, was einen Anstieg um zehn Prozent entspricht.