ProSiebenSat.1 Puls 4: Neue Sender-Apps mit Livestream

Die ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe bringt acht neue TV-Apps in Österreich an den Start. Damit sind alle Sender der Mediengruppe im Nachbarland auch mobil empfangbar.



Es ist der nächste Schritt in der sogenannten "4Gamechanger"-Strategie der ProSiebenSat.1 Puls4 Gruppe: Acht neue TV-Apps sollen am 12. Dezember an den Start gehen. Puls 4, Pro7 Austria, Sat.1 Ö, Kabel Eins Austria, Kabel Eins Doku Austria, Sixx Austria, Sat.1 Gold Ö und ProSieben Maxx sind damit live abrufbar.