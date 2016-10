ProSiebenSat.1 Puls 4 startet News-Sender via HbbTV

Mit dem Start von 4News wird die Auswahl an Nachrichtensendern in Österreich noch größer. Der Kanal der ProSiebenSat.1-Puls-4-Gruppe war zunächst als App gestartet und wird über HbbTV rund um die Uhr senden.



Über einen Mangel an Informationen können die TV-Zuschauer in Österreich seit diesem Jahr nicht klagen. Nachdem im Mai zunächst der österreichische Ableger von N24 gestartet wurde und im September mit oe24.TV ein auf Nachrichten aus der Alpenrepublik spezialisierter, wenn auch stark boulevardesker Nachrichtensender gestartet wurde, folgt nun der bereits im April angekündigte News-Kanal von ProSiebenSat.1 Puls 4.